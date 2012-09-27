Молода жінка не впоралася з автівкою і вилетіла на зустрічну смугу

Як розповів УНІАН голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги м. Запоріжжя Анатолій Сидоренко, аварія сталася близько 14:30 на мостовому переході, що сполучає Шевченківський і Жовтневий райони Запоріжжя й відомому в місті під назвою «язик тещі» через наявність декількох поворотів полотна проїжджої частини.

«Легковий автомобіль «Шевроле» врізався в пасажирський мікроавтобус «Мерседес-спринтер». Внаслідок аварії молода жінка, яка перебувала за кермом легкового автомобіля одержала струс головного мозку, черепно-мозкову травму, ушкодження внутрішніх органів і була госпіталізована реанімобілем у дуже важкому стані. В салоні мікроавтобуса постраждали 4 людини, стан однієї з них – немолодої жінки - кваліфіковано як тяжкий, у інших – стан середнього ступеня тяжкості», - розповів А.Сидоренко.

Інформацію про ДТП УНІАН також підтвердили і в УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області. За даними відомства, причиною аварії став виїзд легкового автомобіля на зустрічну смугу.

«Водій «Шевроле» - жінка 1984 р.н. із невстановлених на даний момент причин, не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом, що перевозив пасажирів», - повідомили в ДАІ.

Зараз на місці аварії співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини й з'ясовують причини ДТП.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.