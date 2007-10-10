Ніхто не зрозумів суті пропозиції Тимошенко

Думка з форуму Партія регіонів відмовляється прийняти пропозицію про надання їй ряду керівних посад в парламенті і органах виконавчої влади, зроблену Юлією Тимошенко після круглого столу за участю Президента. У ПР вважають, що ця пропозиція "не має сенсу", оскільки опозиція взагалі не повинна входити у виконавчу владу. Регіонал Василь Хара назвав пропозицію БЮТ “дурною”. Представники НУ–НС теж вважають, що пропозицію БЮТ "необхідно відкоректувати" (з повідомлення УНІАН)

Я бачу, ніхто не зрозумів суті події. Насправді це не Юлія Тимошенко зробила пропозицію, це Віктор Ющенко наполіг, щоб Тимошенко зробила цю пропозицію. Вона просто намагається врятувати від Ющенка хоч б перспективу створення уряду демократів. Але це не продовжуватиметься безкінечно.

Позиція Тимошенко відома і однозначна: вся влада - Кабінету міністрів. Президентові – СБУ і Міноборони. Міністр закордонних справ і генеральний прокурор узгоджуються. Опозиція отримує широкі права контролю.

Позиція Партії регіонів теж відома: ПР одержує все, іншим – нічого, навіть без функції контролю.

І позиція Президента відома: Президентові – всі функції контролю і кадрової політики, а відповідальність несуть ті, кого він призначить.

Я думаю, позиція Блоку Юлії Тимошенко найбільш відповідає як логіці побудови ефективної держави, так і здоровому глузду. Звичайно, краще було б спочатку визначитися на референдумі, як і пропонує БЮТ, – куди повинен перейти центр виконавчої влади, але, боюся, цього не хоче Президент. А Партія регіонів хоче керувати безконтрольно.

З того, що відбувається, легко зробити висновок, що головним супротивником економічного розвитку і демократичного майбутнього країни є Партія регіонів, а Ющенко, будучи Президентом, робить абсолютно неадекватні своїй посаді заяви.

Faultfinder, з форуму