На трасі Київ–Чоп перекинулася маршрутка: двоє загиблих, четверо поранених

У вівторок о 18.25 на Абранському перевалі Воловецького району Закарпаття (автошлях Київ–Чоп) мікроавтобус „Мерседес Спринтер” з шістьма пасажирами з’їхав у кювет і перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло двоє осіб і ще четверо з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані. Водій не постраждав, повідомляє прес-служба МНС.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Закарпатській області.