Через вибоїни в асфальті на мосту «Метро» в машин відпадають колеса

У Києві на мосту "Метро" у напрямку з правого на лівий берег утворилася неймовірна тягнучка. Причиною затору стали вибоїни в асфальті, повідомляє ТСН.

За самим мостом скупчилося з десяток машин, у яких просто відірвані колеса. Водії кажуть, що насправді пошкоджених авто було значно більше. Але ті, у кого колеса не повідпадали, самостійно рушили на шиномонтаж.

Загалом на дорозі кілька вибоїн, через які в машин вириває колеса, і вони не надто великі. Але водії вскакують у них, оскільки міст не освітлюється.

На часі міст "Метро" всіяний десятками дисків, що повідпадали з пошкоджених коліс. Після приїзду камери ТСН, на мосту з'явилися ремонтники, які засипають дірки холодним асфальтом.

Ремонтники також розповіли, що вибоїни утворюються через те, що на мосту вже давно не робився капітальний ремонт - на нього просто не видають грошей.