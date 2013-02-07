«Вікімедіа Україна» ініціює фотоконкурс

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГО «Вікімедіа Україна», взяти участь у конкурсі зможе кожен охочий. Для цього слід зареєструватися у Вікісховищі – одному з сестринських проектів Вікіпедії, – знайти у переліку відомі вам об’єкти, сфотографувати їх власноруч (будь-коли) і завантажити світлини на Вікісховище (у період з 15 квітня до 15 травня). Автори найкращих світлин будуть нагороджені цінними призами.

Оголошення результатів і нагородження переможців відбудеться 5 червня 2013 року - у Всесвітній день охорони навколишнього середовища.

Оргкомітет уже розпочав роботу над переліком конкурсних об’єктів, який складатиметься з майже 8 тисяч позицій. До цього переліку будуть включені заповідники, ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні дендрологічні, зоологічні сади і парки, а також пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Виконавчий директор ГО «Вікімедіа Україна» Юрій Пероганич висловив думку, що цей фотоконкурс має привернути увагу суспільства до проблем збереження природних ресурсів та багатств України, а сам конкурс, серед іншого, має розкрити потенціал «зеленого туризму» в Україні.

Як зазначив координатор конкурсу Євген Букет, ідея цього конкурсу виникла після успішного проведення у вересні 2012 року міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки», метою якого є збирання фотографій пам’яток історичної та культурної спадщини України.

Організатори конкурсу запрошують до співпраці в організації конкурсу Міністерство екології та природних ресурсів України, природоохоронні організації, а також благодійників і спонсорів для наповнення призового фонду конкурсу.

*** Громадська організація «Вікімедіа Україна» є регіональним відділенням Фонду Вікімедіа, що підтримує Інтернет-енциклопедію Вікіпедія, і реалізує низку власних проектів, пов’язаних з популяризацію та розвитком Вікіпедії, залученням до неї нових знань та нових редакторів.

«Вікі любить пам’ятки» – міжнародний фотоконкурс, вперше проведений у 2010 році у Нідерландах. 2012 року в ньому взяло участь 36 країн, серед яких Україна за кількістю завантажених світлин посіла 4-те місце. Наприкінці 2012 року побачив світ альбом кращих конкурсних світлин з України.