Київавтодор анонсував два дні ремонту столичних доріг

Комунальна корпорація “Київавтодор” у вихідні дні 23-24 лютого здійснюватиме ремонтні роботи на дорожньому покритті ряду вулиць столиці.

Як повідомили УНІАН у Державтоінспекції в Києві, згідно з затвердженим графіком “Київавтодору”, роботи відбудуться за наступними адресами:

Дарницький район: Дніпровська набережна (від Ахматової до Здолбунівської), Харківське шосе (від Харківської площі до Привокзальної);

Деснянський район: вул. М.Закревського від вул. Т.Драйзера до вул. М.Цвєтаєвої, проспект В.Маяковського від вул. М.Закревського до вул. Т.Драйзера, вул. Електротехнічна від вул. Братиславської до ринку "Феремер", вул. Радунська від вул. Лаврухіна до вул. Милославської;

Оболонський район: проспект Героїв Сталінграда, площа Т. Шевченка, вул. Сирецька;

Печерський район: Героїв Крут, Грушевського, Богомольця, Дарвіна, Грушевського, Шовковична, Лаврська, Старонаводницька, Скоропадського;

Подільський район: вул. Газопровідна, проспект Правди;

Солом’янський район: вул. Гетьмана, бульв. Чоколівський, Протасів Яр.

Державтоінспекція просить водіїв бути уважними, дотримуватись вимог дорожніх знаків, передусім тимчасово встановлених.