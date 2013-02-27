Митрополит пожертвував свій годинник, щоб церква сплатила за електрику
03:46, 27 лютого 2013Разное
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Пловдівській митрополит Миколай передав свій дорогий швейцарський годинник Rolex в дар місцевому храму святої великомучениці Марини.
Митрополит пожертвував годинник на оплату рахунки за електрику
Храм отримав несподівано високий рахунок за електрику - 2,94 тисячі левів (1,5 тисячі євро), сплатити який не було можливості. Дізнавшись про це, митрополит пожертвував власний годинник з проханням продати його для сплати боргу. Якщо за Rolex вдасться виручити більшу суму, залишок буде переданий на благодійність, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Пловдівську єпархію.
Недавнє різке підвищення цін на електрику в Болгарії в попередні дні призвело до масових вуличних протестів та відставки уряду Бойко Борисова.
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