Митрополит пожертвував свій годинник, щоб церква сплатила за електрику

Храм отримав несподівано високий рахунок за електрику - 2,94 тисячі левів (1,5 тисячі євро), сплатити який не було можливості. Дізнавшись про це, митрополит пожертвував власний годинник з проханням продати його для сплати боргу. Якщо за Rolex вдасться виручити більшу суму, залишок буде переданий на благодійність, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Пловдівську єпархію.

Недавнє різке підвищення цін на електрику в Болгарії в попередні дні призвело до масових вуличних протестів та відставки уряду Бойко Борисова.