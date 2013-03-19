Податкова знайшла підпільну автозаправку

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, співробітники податкової міліції ДПС у Чернігівській області задокументували незаконний канал переміщення пально-мастильних матеріалів з Російської Федерації на територію України, що реалізовувалися на одній з нелегальних АЗС.

За словами першого заступника начальника управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області Сергія Кузнецова, встановлено, що незаконною діяльністю займався 38-річний мешканець Чернігова. Він не зареєструвався суб’єктом господарської діяльності та не отримував відповідні дозвільні документи. Водночас в одному з нежитлових приміщень Чернігова організував діяльність підпільної автозаправної станції, де реалізовував незаконно ввезені пально-мастильні матеріали.

Інформація про кримінальне правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

У межах досудового розслідування цього кримінального провадження співробітники податкової міліції провели обшук у приміщеннях нелегальної АЗС. Виявлено та вилучено близько п’яти тонн пально-мастильних матеріалів, обладнання, яке використовувалось у роботі АЗС, та грошові кошти, одержані від незаконної реалізації пального.

Всього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 197 тис грн.

Зараз у справі триває слідство, встановлюються шляхи надходження пально-мастильних матеріалів на територію України та особи, причетні до нелегального бізнесу.