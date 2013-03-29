Підводний мисливець загинув під кригою на Дніпрі

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, двоє дайверів на Дніпрі організували нічне підводне полювання на товстолобика. Чоловіки у пошуках риби по черзі занурювалися під воду. Під час чергового занурювання, один із рибалок не помітив, як опинився під товстим шаром криги. Через тривалу відсутність чоловіка на поверхні, його колега забив на сполох. Після кількох невдалих спроб відшукати товариша під водою, чоловік зателефонував до рятувальників.

Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціального обладнання організували пошукову операцію. Під час обстеження водної території, водолази знайшли тіло 33-річного дайвера без ознак життя та підняли його на поверхню.