"Мерседес" задавив пішохода, який лежав на дорозі
00:25, 02 квітня 2013Разное
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На Житомирщині водій "Мерседеса" задавив пішохода, який лежав на дорозі.
Як повідомив УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ МВС України в Житомирській області Микола Яцкевич, пригода сталася вночі на 217 км автодороги Київ - Чоп, біля села Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області .
Водій автомобіля "Мерседес", 39-річний житель Вінницької області, наїхав на пішохода (невідомого чоловіка 48-50 років), який лежав на проїжджій частині.
В результаті ДТП пішохід загинув на місці події.
Особа загиблого наразі встановлюється.
За цим фактом правоохоронцями зараз проводиться перевірка.
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