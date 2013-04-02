"Мерседес" задавив пішохода, який лежав на дорозі

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ МВС України в Житомирській області Микола Яцкевич, пригода сталася вночі на 217 км автодороги Київ - Чоп, біля села Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області .

Водій автомобіля "Мерседес", 39-річний житель Вінницької області, наїхав на пішохода (невідомого чоловіка 48-50 років), який лежав на проїжджій частині.

В результаті ДТП пішохід загинув на місці події.

Особа загиблого наразі встановлюється.

За цим фактом правоохоронцями зараз проводиться перевірка.