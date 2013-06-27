Громадський активіст: закон про таксі призведе до страйку

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив співголова громадської організації "Таксі столиці" Денис Садоха.

"Хочу офіційно заявити, що якщо керівництво департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури продовжуватиме лобіювати інтереси тіньових посередників у вигляді інформаційно-диспетчерської служби під виглядом розробки законопроекту "Про таксі" - перевізники все ж таки вийдуть на всеукраїнську акцію протесту - страйк", - заявив Садоха.

Громадська організація серед вимог до законопроекту "Про таксі" відзначає спрямованість на захист інтересів водіїв і пасажирів.

"Всі раніше розроблені проекти були спрямовані на захист інтересів або лише перевізників, або інформаційно-диспетчерської служби", - відзначив Садоха.

За його словами, попередні законопроекти не несли прозорості, оскільки водій вимушений бути в залежності від посередника.

"Монополізація ринку таксі тіньовими посередниками знищує ринок таксі в Україні, позбавляє гідного заробітку водіїв таксі, а пасажирів - можливості одержання якісних і безпечних послуг", - повідомляється в прес-релізі громадської організації.

Водночас, громадська організація "Таксі столиці", за словами її співголови Садохи, розробила перший в Україні соціальний проект "Відвезу!", який, на його думку, зможе очистити ринок таксі від тіньових посередників і "кришувателів".

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України розробляє проект закону "Про перевезення на таксі" з метою організації якісних і безпечних перевезень і забезпечення прозорої діяльності таксистів.

Профспілка таксистів України звернулася до Мінінфраструктури з пропозицією об'єднати зусилля влади, професійних і громадських організацій для прискорення розробки законодавства щодо перевезень таксомоторів.

Згідно з проектом закону, замість ліцензій планується ввести більш конкретні та зручні документи: дозвіл на автомобіль таксі та дозвіл на діяльність інформаційно-диспетчерської служби, які видаватимуться в місцевих дозвільних центрах. Ці дозволи надаватимуть право працювати на території певної адміністративної одиниці. Місцеві влади будуть зобов'язані піклуватися про організацію стоянок таксі. Крім того, законодавчо планується закріпити такі обов'язкові ознаки автомобіля таксі, як розміщення інформації про тариф, обладнання справним таксометром, пізнавальним ліхтарем на даху автомобіля тощо.

На думку співголови громадської організації "Таксі столиці" Садохи, якщо законопроект "Про перевезення на таксі" буде ухвалено, то вартість послуг таксі зросте.

Довідка УНІАН. 5 січня 2013 року набули чинності зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються державного регулювання і управління у сфері транспорту і дорожнього господарства, які наділяють Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті («Укртрансінспекцію») повноваженнями перевіряти ліцензії та карати нелегальних таксистів.