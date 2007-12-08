Виробники коньяку відзвітували про рекордні продажі

За дванадцять місяців - з листопада 2006 по листопад 2007 року - було продано рекордну з 1936 року кількість пляшок коньяку - 163 мільйони. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на агентство AFP з посиланням на дані Національного міжпрофесійного бюро коньяку (BNIC, Bureau national interprofessionnel du cognac).

Порівняно з 2006 років обсяг продажів збільшився на 8,5 відсотків. П`ять виробників коньяку, серед яких Camus, Hennessy, Courvoisier, Martell і Remy Martin, повідомили, що з 2001 року їх продажі зросли майже на 40 відсотків.

Ринок чекає зростання цін на коньяк з урахуванням невисокого врожаю винограду цього року і високому попиті на напій. Ціни незалежних виробників на коньяк віку 10 років і більш в деяких випадках підвищилися на 350 відсотків за півтора роки.