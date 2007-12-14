В аеропорту Донецька застрелився міліціонер
12:19, 14 грудня 2007Разное
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На очах у пасажирів
Сьогодні близько 8.00 ранку в будівлі аеропорту м. Донецька застрелився 22-річний міліціонер.
Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Управління МВС у Донецькій області, міліціонер застрелився на посту на очах у людей, що знаходилися в будівлі аеропорту.
За інформацією УМВС, міліціонеру було 22 роки, з яких два роки він прослужив у міліції.
Мотиви самогубства поки що не відомі.
"Розслідування веде прокуратура Донецька", - сказали в управлінні.
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