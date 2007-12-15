Рудьковський: всі літають, а мені не можна?

Міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє, що і представники Секретаріату Президента України та інші високопосадовці літають за кордон за державний кошт. Про це він заявив сьогодні на „Свободі” в ефірі телеканалу “Iнтер”.

„Подивіться, Юрій ЛУЦЕНКО більше десяти поїздок із сім’єю в Крим, подивіться, Арсеній ЯЦЕНЮК з бюджету оплачував поїздки, з міністерського фонду... Я, як міністр, знаю, скільки літає керівник Секретаріату Президента, члени Секретаріату Президента, сім’я – використовують авіакомпанію „Україна” в своїх приватних інтересах”, - наголосив керівник Міністерства транспорту.

Про це він заявив, коментуючи порушення СБУ кримінальної справи щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн. За інформацією ЗМІ, епізод, за яким М.РУДЬКОВСЬКИЙ викликався на допит в СБУ, стосується поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу. Нібито на борту цього літака також перебувала одна з колишніх “Міс Україна”.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ наголосив, що він летів чартерним рейсом у Париж, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів відрядження, і виконував службові обов’язки.

Відповідаючи на запитання, що на борту літака робила стороння особа, міністр зауважив, що цю інформацію необхідно перевірити, і якщо ця інформація підтвердиться, то за переліт цієї особи необхідно буде заплатити.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ підкреслив, що на час, коли в ЗМІ була поширена інформація, що він нібито ховається від допиту, він взагалі не отримував повістки. „Спочатку керівництву Служби безпеки робить політичні заяви і викидає їх в жовту пресу, про те, що є відкрита кримінальна справа, пред’явлене звинувачення, не з’являється на допит... Я не отримував повістки ні в перший, ні другий день, коли по каналах йшла інформація”, - наголосив він.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ назвав дії СБУ „спровокованою акцією”.