У фільмі за книжкою Олександра Турчинова зайняті чудові актори (фото)

06:53, 17 грудня 2007
Разное
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На студії ім. Довженка відбулася презентація

У Києві на кіностудії ім. Довженка відбулася презентація кінофільму "Ілюзія страху" за книжкою Олександра Турчинова. У книзі викладено історію бізнесмена, який мусить захищати свій бізнес у складних умовах 1980-90-х років. Сюжет книжки, а відтак і фільму, сповнений фантасмагоричними елементами і перекликається з библійними мотивами.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Олексій Петренко

Олександр Турчинов та креативний продюсер Юрій Бутусов

Режисер-постановник Олександр Кірієнко

Оператор-постановник Сергій Міхальчук

Альона Бабенко

Андрій Панін

Актори Віктор Сарайкін, Давид Бабаєв, Андрій Панін

ЗЙОМКИ

Олександр Семчев та Давид Бабаєв

Віктор Сарайкін

Альона Бабенко

Віктор Сарайкін

Олександр Семчев з режисером

Альона Бабенко і Андрій Панін

Режисер Олександр Кірієнко та оператор-постановник Сергій Міхальчук

Олексій Петренко

Режисер Олександр Кірієнко та оператор Сергій Міхальчук

Олексій Петренко

Андрій Панін

Фото Олександра Синиці (презентація) та Олега Гордієнка (знімальний майданчик) / УНІАН

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