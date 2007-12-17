У фільмі за книжкою Олександра Турчинова зайняті чудові актори (фото)
06:53, 17 грудня 2007
Разное
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На студії ім. Довженка відбулася презентація
У Києві на кіностудії ім. Довженка відбулася презентація кінофільму "Ілюзія страху" за книжкою Олександра Турчинова. У книзі викладено історію бізнесмена, який мусить захищати свій бізнес у складних умовах 1980-90-х років. Сюжет книжки, а відтак і фільму, сповнений фантасмагоричними елементами і перекликається з библійними мотивами.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
|Олексій Петренко
|Олександр Турчинов та креативний продюсер Юрій Бутусов
|Режисер-постановник Олександр Кірієнко
|Оператор-постановник Сергій Міхальчук
|Альона Бабенко
|Андрій Панін
|Актори Віктор Сарайкін, Давид Бабаєв, Андрій Панін
ЗЙОМКИ
|Олександр Семчев та Давид Бабаєв
|Віктор Сарайкін
|Альона Бабенко
|Віктор Сарайкін
|Олександр Семчев з режисером
|Альона Бабенко і Андрій Панін
|Режисер Олександр Кірієнко та оператор-постановник Сергій Міхальчук
|Олексій Петренко
|Режисер Олександр Кірієнко та оператор Сергій Міхальчук
|Олексій Петренко
|Андрій Панін
Фото Олександра Синиці (презентація) та Олега Гордієнка (знімальний майданчик) / УНІАН
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