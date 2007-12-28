Daewoo зіткнувся з маршруткою: серед загиблих - восьмирічна дитина
11:29, 28 грудня 2007Разное
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ДТП у Кам’янець-Подільському
У Кам’янець-Подільському під час зіткнення легкового автомобіля „Daewoo” з маршруткою загинуло 2 і травмовано 4 осіб.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, серед загиблих - 8-річна дитина, четверо травмованих пасажирів мікроавтобуса госпіталізовані до міської лікарні.
Всього за добу на території країни зареєстровано 204 ДТП, в яких загинули 34 і травмована 261 особа.
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