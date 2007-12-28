Daewoo зіткнувся з маршруткою: серед загиблих - восьмирічна дитина

У Кам’янець-Подільському під час зіткнення легкового автомобіля „Daewoo” з маршруткою загинуло 2 і травмовано 4 осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, серед загиблих - 8-річна дитина, четверо травмованих пасажирів мікроавтобуса госпіталізовані до міської лікарні.

Всього за добу на території країни зареєстровано 204 ДТП, в яких загинули 34 і травмована 261 особа.