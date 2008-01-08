Вперше в історії відмінили церемонію вручення кінопремії «Золотий глобус»

Замість святкового банкету і барвистого шоу – заява для преси, стіл з мікрофонами і мінеральною водою. Оргкомітет другої за престижністю після Оскара премії був вимушений піти на такий крок з огляду на страйк сценаристів.

Голлівудські актори вирішили підтримати колег по цеху і кілька днів тому заявили, що не прийдуть на вручення «Золотих глобусів». На бойкот зважилися і ті, хто мав вести церемонію, і номінанти. Серед них такі зірки кіно, як Джордж Клуні, Джоні Депп, Кейт Бланшет і Анджеліна Джолі. Без них "Золотий глобус" став нецікавий телевізійним каналам, які навіть намірялися відмінити трансляцію нагородження, передає Бі-бі-сі. Утім, як зазначається на офіційному сайті «Глобуса», у глядачів буде можливість дізнатися про лауреатів в прямому ефірі. Телеканал Ен-Бі-сі все-таки покаже годинну прес-конференцію.

Щоправда, в Голлівудській асоціації іноземної преси, яка є засновником премії, не приховують свого розчарування. Адже нинішня церемонія вручення нагород ювілейна – 65-а за ліком.

Володарі «Золотих глобусів» стануть відомі 13 січня. Варто зауважити, що дуже часто лауреати цієї премії потім одержують і вищу кінонагороду США - Оскар.

Эхо Москвы