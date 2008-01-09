«Opel» зіткнувся з «Славутою», останній збив трьох дітей
09:42, 09 січня 2008Разное
1154 0
Правоохоронці проводять розслідування
Вчора об 11.00 у селі Слобідка Калуського району Івано-Франківської області легковий автомобіль „Opel Omega” під час обгону зіткнувся з автомобілем „Славута”, в результаті останній виїхав на тротуар і скоїв наїзд на 4 пішоходів, у тому числі трьох дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалих госпіталізовано. Правоохоронці проводять розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter