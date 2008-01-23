Спорткар Муссоліні виставлений на аукціон (фото)

Спорткар Alfa Romeo, який колись належав Беніто Муссоліні, виставлений на аукціон, пише в середу газета The Times. Очікується, що автомобіль, подарований італійському диктаторові автоконцерном у 1935 році на знак подяки за порятунок Alfa Romeo від краху під час Великої депресії, може бути проданий за суму близько 800 тисяч фунтів (1,55 мільйона доларів США).

Червона двомісна Alfa Romeo 6C 2300 Pescara Spyder була зібрана спеціально для Муссоліні і, за словами представника аукціонного будинку H&H Classic Auctions, які наводить газета The Daily Mail, є унікальним екземпляром. "Жодного разу з моменту збірки ця машина не залишала межі Італії, і ось тепер її привезли до Англії, і хтось матиме шанс купити історичне надбання", - розповів він.

Всього Alfa Romeo випустила 60 машин моделі 6C 2300 Pescara Spyder. Згідно з даними H&H Classic Auctions, колекціонери зі всього світу вже виявили цікавість до незвичайного лота.

Автолента