Сьогодні - день народження автомобіля

Сьогодні - найбільше свято для автолюбителів і тих жителів Землі, які не уявляють своє життя без "залізного друга". Рівно 122 роки тому, 29 січня 1886 року, відомий німецький винахідник Карл Бенц одержав патент N37435 на перший в світі бензиновий автомобіль.

Це був триколісний двомісний екіпаж на високих колесах зі спицями. Винахідник поставив на нього чотиритактний бензиновий мотор з водяним охолоджуванням потужністю 0,9 кінських сил.

Циліндр розташовувався горизонтально, над віссю величезних задніх коліс, і приводив їх у дію через одну ремінну і дві ланцюгові передачі. Маховик у вигляді великого горизонтального колеса знаходився під двигуном. Він з`єднувався з колінчастим валом конічною передачею і використовувався для створення рівномірного обертання і для запуску двигуна.

На жаль, сучасники К.Бенца не звернули уваги на "винахід століття" і триколісний автомобіль не знайшов попиту на ринках Німеччини і Франції. За весь час існування авто виготовили не більше 15 екземплярів триколісних машин "Benz".

ЛігаБізнесІнформ