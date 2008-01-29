Жінки-депутати пропонують вчинити с азартними іграми за законом

Народні депутати пропонують запровадити кримінальну відповідальність за порушення правил грального бізнесу.

Відповідний проект Закону ”Про державне регулювання діяльності з проведення азартних ігор”, ініційований народними депутатами Оксаною БІЛОЗІР, Іриною ГЕРАЩЕНКО, Оленою КОНДРАТЮК та Катериною ВАЩУК, було презентовано сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як заявила О.БІЛОЗІР, основна частина відвідувачів залів гральних автоматів – молодь і підлітки. За її словами, програми, які існують у цих закладах, формують деструктивну поведінку молоді, що з часом призводить до її криміналізації.

“Відповідно, існує величезна потреба в ефективному державному регулюванні проведення азартних ігор і встановленні обмежень на здійснення такої діяльності з метою захисту моральних прав наших громадян і їхніх прав як споживачів”, - сказала депутат, відзначивши при цьому недосконалість існуючих у законодавстві нормативно-правових актів, що регулюють цей вид діяльності.

“Тому на ринку є величезні зловживання. Недобросовісні учасники на цьому ринку отримують величезні прибутки, не дотримуються правил щодо розміщення їхніх закладів, зневажають етичні норми щодо підлітків”, - зауважила О.БІЛОЗІР.

За її словами, гральний бізнес залишається законодавчо неврегульованим, неконтрольованим, і, як наслідок, є соціально небезпечним явищем. Відповідно, існує потреба у єдиному уніфікованому акті, який би регламентував усі аспекти діяльності у сфері грального бізнесу.

Як заявила О.БІЛОЗІР, ініціатори законопроекту прагнули встановити прозорі правила роботи суб’єктів грального бізнесу, забезпечити дотримання ними норм їхнього розміщення, ліцензування, правопорядку, захисту прав споживачів, насамперед – захисту здоров’я дітей. Також ідеться про те, щоб законодавчо обмежити вільний доступ до гральних автоматів та інших азартних ігор неповнолітніх осіб, унеможливити корупційні дії щодо видачі ліцензій, встановити адміністративну відповідальність. За словами депутата, вперше також пропонується встановити кримінальну відповідальність організаторів азартних ігор.

Згідно із законопроектом, визначено основні поняття у сфері грального бізнесу –“азартна гра”, “виграш”, “гральний заклад”, “гральне обладнання”, “парі”. Закріплено дозволені в Україні види діяльності із проведення азартних ігор: азартні ігри в казино, ігри у залах гральних автоматів, у букмекерських конторах, у віртуальному гральному закладі. Посилюються вимоги до організаторів проведення азартних ігор. Як повідомила О.БІЛОЗІР, законопроектом пропонується, що такий суб’єкт підприємницької діяльності повинен мати статус прибуткової установи, при цьому розмір статутного капіталу має бути не меншим 1 млн. євро для проведення азартних ігор у казино і в залах гральних автоматів, і 200 тисяч євро – у букмекерських конторах. Такі ж суми визначено як розмір плати за видачу ліцензії.

Пропонується також врегулювати питання розміщення гральних закладів. Зокрема, встановлено вимоги до приміщення, визначено мінімальну площу, мінімальну кількість гральних автоматів, а також визначено вимоги до правил азартної гри, правил відвідування грального закладу. Законопроектом забороняється розміщення казино і залів гральних автоматів у межах території населених пунктів.

“Документом передбачено встановити категоричну заборону для неповнолітніх відвідувати гральні заклади і брати участь у азартних іграх – повідомила О.БІЛОЗІР. -- Пропонується посилити адміністративну відповідальність за допущення до азартних ігор неповнолітніх, доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення відповідною статтею, встановлюючи штрафи за порушення вимог щодо здійснення діяльності з проведення азартних ігор, правил азартних ігор, правил відвідування грального бізнесу, зокрема, недопущення до азартних ігор осіб, які не досягнули 18 років. Вперше пропонується закріпити спеціальну норму у Кримінальному кодексі: за здійснення підприємницької діяльності у сфері грального бізнесу без державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності або без одержання ліцензії, чи здійснення з порушеннями умов ліцензування - карати штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами до трьох років, або позбавленням волі до трьох років".

За словами головного лікаря Чернігівського обласного наркологічного диспансеру Петра СЕДНЯ, “серед ігроманів доволі високий ступінь суїцидального ризику. За нашими дослідженнями, проведеними у Чернігові, близько 60% людей, які грають на гральних автоматах, виношують думки про самогубство – через постійну нестачу грошей”. Причому, за словами П.СЕДНЯ, 15-20% навіть здійснювали ці спроби. Лікар вважає, що медичні наслідки від ігроманіїї нічим не відрізняються від результатів наркотичної залежності.

Як зауважила О.БІЛОЗІР, з існуючих чотирьох законопроектів, запропонованих на розгляд народних депутатів, саме даний документ визнаний Головним науково-експертним управлінням ВР таким, котрий може бути направлений до Верховної Ради і прийнятий за основу. “Скоріш за все, це відбудеться в лютому”, -- повідомила депутат.