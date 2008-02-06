Віктор Черномирдін покладає квіти до могили російського дипломата в Лаврі (фото)
22:35, 06 лютого 2008Разное
936 0
Сьогодні - День дипломатичного працівника
Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор Черномирдін взяв участь у церемонії покладання квітів до могили російського дипломата, державного діяча, адмірала, графа Євфімія Васильовича Путятіна (1803-1883), похованого на території Києво-Печерської Лаври (Дальні печери, могила графа знаходиться за храмом Різдва Богородиці) в рамках святкування Дня дипломатичного працівника Російської Федерації.
Фото Олега Гордієнка / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter