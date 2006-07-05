Чому Тимошенко вз’їлася на Януковича?

Я давно стежу за висловами Юлії Володимирівни в адресу Партії регіонів і її лідера. Коли вона про них говорить, у неї аж обличчя тремтить від нервів

За що ж вона їх так не любить? Якщо вірити їй – то за те, що це партія «олігархів», «бандитів», що живуть «по понятіям», «ворогів України». Але якщо вона дійсно так вважає, то напевно вже не приймала б у списки свого блоку таких же «олігархів» і «бандитів» (скандал з депутатом Житомирської облради від БЮТ, сподіваюся, всі пам`ятають).

Ні, звичайно, патріотичне обурення тут ні при чому. Я більш ніж упевнений, що якби Юлія Володимирівна могла домовитися з «Регіонами» про своє прем`єрство, то вона б не замислювалася ні на мить і ніякої «помаранчевой» коаліції не було б і в помині. І чули б ми зараз, що, ось, мовляв, «Регіони» стають на шлях виправлення, патріотичні почуття прокидаються навіть у них. Потрібно, мовляв, об`єднувати Україну, протягнути сходу руку і т.д.

Але, мабуть Ахметов з Януковичем відразу дали їй відкоша – навіщо їм прем`єр-міністр, який їх з`їсть? – і тепер вони «олігархи»...

Сергій Дем`янченко, ілюстрація автора («Юдіф», або просто «Ю», за мотивами Джорджоне)