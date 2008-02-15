Другий маскарадний бал «Карнавалія» і показ колекцій дизайнерів

16 лютого о 19.00 - відбудеться Другий маскарадний бал «Карнавалія», який проходить за підтримки МБФ «Мистецька скарбниця» у партнерстві з ТОВ «Дипломат Сервіс».

Під час карнавалу відбуватиметься показ карнавальної колекції від дизайнерів: Діани Дорожкіної, Лілії Пустовіт, Вероніки Жанві, Олени Бугайченко, Едіти Руденко, Світлани Сорокіної, Юлії Клименко, Лери Лещової та Юлії Левченко.

Захід відбувається за сприяння творчого об’єднання ЗМІ України «Славута» (Колонна зала Київської мерії, вул. Хрещатик, 36).

Квитки на бал можна замовити за телефонами: 8050-948-98-98, 8044-362-43-43, 8050-374-05-74.