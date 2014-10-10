Виграно 15 000 000 грн в лотереї «Мегалот»

Сенсаційна новина! В лотерею «Мегалот» виграно найбільший джек-пот в Україні – 15 000 000 гривень! Ця надзвичайна подія сталася вчора під час розіграшу лотереї «Мегалот». Виграшні номери, що випали: 10, 37, 23, 1, 36, 38 та Мегакулька -7. Відомо, що переможець зіграв в «Мегалот» у місті Бердичеві, поки що він не з'явився за виграшем. Оператор державних лотерей «М.С.Л.» чекає на щасливчика у Житомирському регіональному представництві для оформлення виграшу.

Довідка: 237 353 671 гривень выигран в лотереї "Мегалот" за час її проведення! Державна числова лотерея "Мегалот" проводиться з 2001 року.