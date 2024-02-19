4 березня о 18:00 на телеканалі 2+2 відбудеться прем’єра 16-серійного гостросюжетного серіалу "Холод". Це історія про слідчого Максима Холода та лінгвокриміналіста Олександру Косович, які розкривають злочини, маючи лише особисті щоденники, прощальні листи або записки жертв.

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Головний герой серіалу – імпульсивний, часом жорсткий, але досвідчений слідчий Максим Холод, донька якого чотири роки тому зникла за загадкових обставин. Так і не розкривши справу, він впадає у відчай, щодня топить горе у чарці, а від фатального кроку його рятує лише робота. Все зміниться, коли до розслідування трагедії приєднається лінгвокриміналіст Олександра Косович, яка віртуозно вираховує злочинців за вимовою, почерком і стилем листування. Маючи єдину зачіпку – останню записку його доньки, Косович спробує зрозуміти, що насправді сталося з дівчиною.

"Прем’єра серіалу мала відбутися два роки тому. Ввечері 23 лютого 2022 року ми здали фінальну серію "Холода", втомлені, але задоволені, роз'їхалися додому, щоб наступного дня відсвяткувати цю подію... Що було далі, всі знають, – розповідає режисер Євген Чернишов. – І хоча показ серіалу довелося перенести, було зрозуміло, що він відбудеться. Бо в "Холоді" є все, що необхідно для цікавої історії: напружений сюжет, екшн, інтригуюча, емоційна і чуттєва лінія відносин головних героїв".

Головні ролі у серіалі виконали Олександр Яцентюк, відомий за участю в українській сімейній драмі "Памфір", а також Евеліна Юкова, Єва Шевченко-Головко та ін.

"Я рада, що наш серіал нарешті вийде на телеекрани! Це абсолютно життєва історія. Ми порушуємо важливі теми, які не втрачають актуальності – відносини між батьками та дітьми, булінг у школі, жахливі наслідки чуток. Всі ці історії розвиваються на тлі детективної лінії, яка тримає увагу глядача до останньої хвилини", – коментує Евеліна Юкова.

Режисер: Євген Чернишов. Автор сценарію: Вадим Єрченко.

На замовлення каналу 2+2 серіал "Холод" знімав 1+1 Продакшн. Генеральні продюсери: Сергій Кизима, Акім Галімов. Продюсери: Сергій Карпенко, Володимир Москалець, Оксана Янко-Коваленко, Давід Боравльов.