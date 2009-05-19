В Україні через кризу зникла третина виробництва

Унаслідок кризи в Україні зникла вже майже третина вітчизняного виробництва. Про це повідомив Державний комітет статистики.

За його даними, за січень-квітень цього року спад промислового виробництва сягнув майже 32%. Машинобудівна галузь скоротила обсяги на майже дві третини, на понад 40% впала металургія, майже стільки ж втратила переробна галузь, хімія скоротила третину потужностей, а у видобувній промисловості зупинилося кожне пяте підприємство. У березні промислове виробництво зросло на понад 8%, але попри сподівання уряду - почався новий спад - лише за останній місяць зупинилося майже 5% українських заводів.

А інвестиції в українську економіку зменшилися втричі. За даними Держкомстату, у першому кварталі прямі іноземні надходження ледве перевищив мільярд доларів, скоротившись до 36% у порівнянні з I кварталом минулого року.

5 канал