Росіянам полегшать придбання авто в лізинг

За прогнозами Міністерства промисловості і торгівлі Росії, у разі ухвалення постанови уряду РФ про використання механізму лізингу, буде реалізовано близько 21,2 тис. комерційних і 4,3 тис. легкових автомобілів.

Як повідомляє "Аutonews", Мінпромторг РФ розробив проект постанови уряду РФ "Про затвердження правил надання з федерального бюджету субсидій російським лізинговим компаніям на відшкодування частини витрат на сплату відсотків за кредитами російських кредитних організацій у 2009 р. на термін не більше п`яти років, для придбання автотранспортних засобів російського виробництва з подальшою передачею їх у лізинг".

Згідно з проектом, субсидії на кредити надаватимуться російським лізинговим компаніям, у яких російські юридичні особи-автовиробники володіють не менше ніж 50% статутного капіталу; російським лізинговим компаніям, 50% статутного капіталу яких належать компаніям, яким одночасно належить не меншого 50% статутного капіталу виробників автотранспортних засобів; дочірнім російським лізинговим компаніям по відношенню до кредитних організацій, частка участі в яких РФ або Центрального банку РФ в статутному капіталі складає не менше 50%.

"Реалізація комерційних автомобілів найефективніше здійснюється з використанням механізму лізингу, на стимулювання якого направлений документ. Субсидії надаватимуться щомісячно. Їх розмір не може перевищувати величину, розраховану виходячи з двох третин ставки рефінансування Центрального банку РФ", - повідомляють у відомстві.