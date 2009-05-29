30 травня у Києві відбудеться 6 сільгоспярмарків

У суботу, 30 травня, за дорученням Київського міського голови Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці буде проведено проведе 6 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на ярмарках киянам та гостям міста буде запропонований широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

Зокрема, ярмарки відбудуться у Дарницькому районі на вул. Ревуцького; у Голосіївському районі на пр-ті Глушкова, 36; в Оболонському районі на пр-ті Оболонському, 23-43; у Подільському районі на пр-ті Правди, 68-А; у Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; в Шевченківському районі, на вул. В. Василевської, 1.

На ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.