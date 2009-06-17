Вторинне житло Києва в червні подешевшає - експерт

Київ. Вартість житла на вторинному ринку Києва в червні ц.р. знизиться на 0,8-1,3% – до 1930-1920 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Канзас» (Київ).

На думку експертів, напередодні літнього сезону суттєвих змін у динаміці цін на вторинне житло очікувати не слід. Зараз вартість квартир у доларовому еквіваленті дещо зросла, тоді як у гривні практично завмерла. «Цілком можливо, що в червні національна валюта продовжуватиме демонструвати стабільність, тому індекс вартості житлової нерухомості буде в межах 1920-1930 дол./кв. м», - відзначили в компанії.

Аналітики компанії припускають, що зважаючи на традиційне літнє зниження попиту більшість покупців відкладуть придбання, вичікуючи подальшого просідання ринку. Таким чином, збільшення інтересу до житла передбачається лише наприкінці літа, коли активізується так званий відкладений попит.

За даними компанії, вартість житла на вторинному ринку Києва в травні ц.р. знизилася на 0,5%, або 14 дол., – до 1947 дол./кв. м.

У травні гравці ринку проявляли активність, але та кількість операцій, що її було здійснено, не можна назвати пожвавленням. На думку експертів, основна маса квартир була придбана для особистого проживання або з метою довгострокових інвестицій.

У травні ц.р. максимальна вартість вторинного житла відмічена в Печерському районі - 18 943 дол./кв. м. Висока вартість квартир зафіксована і в Шевченківському районі - 13 252 дол./кв. м.

Мінімальні ціни на житло спостерігаються в спальних районах. За підсумками місяця, найменша вартість квадратного метра була зафіксована в Дарницькому районі - 863 дол./кв. м.

За даними компанії, індекс доходності вторинного житла за травень 2009 року знизився на 0,6% і в даний час перебуває на позначці 0,2%.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія "Канзас" займається аналізом ринку нерухомості Києва й інших великих міст України. Зараз у базі даних, на підставі якої будуються графіки індексів Києва з 2005 року, є 397 тисяч оголошень про продаж квартир.