У Кіровограді розпочались рейди...

Спецінспекція Кіровограда спільно з представниками районних відділів міліції вчора розпочала рейдові перевірки з виявлення порушників антитютюнового законодавства - осіб, які палять у громадських місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник міської спецінспекції Віктор ІВАНОВ.

За його словами, 15 червня інспектори працювали у центральній частині Кіровограда, патрулюючи транспортні зупинки, ринки, а також окремо навчальні заклади.

«Результати опитування свідчать, що люди старшого віку схвально ставляться до ініціативи міської влади боротись з палінням у громадських місцях. У молоді наші зусилля частіше викликали посмішку, а протестували зазвичай лише запеклі курці», - зауважив В.ІВАНОВ.

У перший день рейду було складено 49 протоколів про адміністративні правопорушення, серед яких і протокол на адміністрацію Центрального ринку за відсутність впорядкованого місця для паління. Крім того, 17 порушників правил паління отримали попередження.

Начальник спецінспекції наголосив, що під час перевірок зверталась увага не лише на неприпустимість паління у громадських місцях, а на й виконання керівниками закладів рішення міської ради про облаштування окремих місць для курців та розміщення наочної інформації, яка б вказувала на їхнє місцезнаходження.

Свій приклад у даному питанні продемонструвала місцева влада: внутрішній двір будинку Кіровоградської міської ради відтепер розбитий на дві зони, одна яких призначається для тих, хто палить, йшлося на прес-конференції.

Як повідомляв УНІАН, на сесії 26 травня депутати Кіровоградської міськради прийняли рішення, згідно з яким у місті обмежено зони тютюнопаління.

Вільними від паління вважаються території 25-метрової зони навколо будь-якої будівлі чи споруди, яка доступна або відкрита для населення, у тому числі під’їзди, стадіони, зупинки громадського транспорту, сквери, парки, пляжі, ринки, площі, зілізничні станції тощо.