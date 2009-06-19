Абоненти мобільних операторів матимуть доступ до системи обліку телефонів

Київ. Абоненти операторів мобільного зв`язку можуть дістати доступ до інформаційної системи обліку мобільних терміналів/телефонів (ICOMT) за номером 307. Таке рішення прийняда Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на своєму засіданні 18 червня.

У прес-службі НКРЗ повідомили, що комісія, відповідно до Закону «Про телекомунікації» і «враховуючи пропозиції операторів мобільною зв`язку» щодо забезпечення доступу споживачів до інформаційної системи обліку мобільних терміналів, «вирішила рекомендувати даним операторам надавати послугу доступу до ICOMT по скороченому номеру 307».

Як повідомляв УНІАН, рішенням НКРЗ з 28 березня 2009 року не дозволяється ввезення і реалізація мобільних терміналів/телефонів без реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних. Таку узагальнену базу даних веде державне підприємство „Украинский державний центр радіочастот” (УДЦР).

З 15 квітня інформаційна система обліку мобільних терміналів введена в експлуатацію в тестовому режимі, промислова експлуатація системи планується з 30 червня.

Узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів інформаційної системи матиме три реєстри: білий список, чорний список і сірий список. У білий список заносяться реєстри кодів мобільних телефонів, які дозволені до застосування в мережах операторів мобільного зв`язку. Це всі номери телефонів, які зареєстровані в мережах операторів до кінця вересня 2009 року або легально ввезені до України.

У чорний список заносяться номери мобільних телефонів, які не занесені в білий список або зареєстровані органами МВС як крадені (оператори не мають права обслуговувати ці телефони). У сірий список входять номери телефонів, які не зареєстровані ні в білому, ні в чорному списку. Протягом трьох місяців телефони з цього списку переходять в білий або чорний список (залежно від результатів перевірки легальності таких телефонів).

Реалізатори мобільних терміналів/телефонів і оператори стільникового зв`язку повинні надати доступ покупців і абонентів до інформаційної системи обліку мобільних терміналів.