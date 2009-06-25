Українці дедалі більше купують вітчизняне

У I кварталі 2009 р. в Україні частка вітчизняних товарів у роздрібному товарообігу зросла на 3,6%. Не зважаючи на незначне скорочення частки українських продтоварів, вітчизняна продукція продовжує домінувати в харчовому секторі. Разом із тим українська частка в непродуктовому сегменті в січні-березні 2009 р. нарешті перевищила імпорт. Про це розповів ЛІГАБізнесІнформ глава інвестиційного відділу КУА "Бонум Груп" Олександр Спасиченко.

Таким чином, частка українських товарів у роздрібному товарообігу виросла лише на 3,6% (у I кварталі 2009 р. – 65,8%, за аналогічний період 2008 р. - 62,3%), а в продовольчій його частині навіть знизилася на 0,3%. У I кварталі 2009 р. вона (частка українських продтоварів) склала 88%, а по ключових позиціях була близька до максимуму (м`ясо і птиці – 97,1%, цукор – 97,1%, зерно – 97,4% та ін.).

"У харчовому секторі країни вітчизняна продукція абсолютно домінує, а решта 12% імпорту підтримуються лише за рахунок некультивованих в країні рослин і продуктів їх переробки (кава, какао тощо), - підкреслює експерт "Бонум Груп". - Ні про яку реальну залежність від імпорту і мови бути не може".

За даними А.Спасиченко, відсоток української аграрної продукції на власному ринку був стабільно високим і коректувався лише товарами, вирощування яких неможливе або недоцільне в кліматичних умовах України.

"Набагато більший інтерес викликає зміна української частки в непродуктовому сегменті, - підкреслює А.Спасиченко. - Досить показовий той факт, що в січні-березні 2009 р. вона нарешті перевищила імпорт з показником в 51,7%".

Тим часом, за його словами, в 12 з 20 встановлених Державним комітетом статистики категорій непродовольчих товарів продовжують переважати імпорт. "Це не тільки комп`ютери і автомобілі, створити виробництво яких в країні нереально за короткий строк, в цьому переліку присутні такі групи, як "парфюмерно-косметичні товари", "посуд" або "спортивний інвентар". Усі ці предмети мають стабільний попит і під час кризи, а на тлі помітних зарубіжних аналогів, що подорожчали, явно будуть відмічені покупцями", - підкреслює аналітик "Бонум Груп".