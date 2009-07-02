Покупцям мобільних телефонів мають надавати всю інформацію про товар

З 1 липня 2009 року продавці пунктів реалізації мобільних терміналів повинні надавати покупцям вичерпну інформацію про купований телефон, й перевіряти наявність коду IMEI телефону в узагальненій базі даних автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського державного центру радіочастот (УДЦР).

Згідно з повідомленням, починаючи з 1 липня ц.р. встановлено певні вимоги до пунктів реалізації мобільних телефонів. За даними УДЦР, на вимогу покупця продавець повинен надати: копію дозволу на реалізацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, виданого УДЦР або його філіалом за місцем реєстрації продавця; копію українського сертифікату відповідності на мобільні телефони, що продаються; технічну можливість перевірити наявність в узагальненій базі даних коду IMEI купованого мобільного телефону, й виконання терміналом заявлених виробником функцій.

У разі відмови продавця надати покупцеві дані послуги УДЦР радить пошукати інший пункт реалізації. Також покупець може повідомити про порушення порядку реалізації мобільних телефонів до Державної інспекції зв`язку за телефоном 8 (044) 422-85-14 або до УДЦР за телефоном довіри 8 (044) 422-82-98.

Перевірку дотримання встановленого порядку реалізації мобільних телефонів також здійснюють Державна інспекція зв`язку та органи Міністерства внутрішніх справ України.

Довідка УНІАН. Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) від 05.02.2009 №1339 “Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв” встановлено вимоги до пунктів реалізації мобільних телефонів: у кожному пункті реалізації терміналів має бути забезпечена можливість перевірки наявності в узагальненій базі даних кодів IMEI купованих мобільних терміналів; пункт реалізації має бути обладнаний комп`ютерною або іншою технікою з доступом до мережі Інтернет; у кожному пункті реалізації у присутності покупця повинна бути забезпечена можливість перевірки справності і виконання всіх заявлених виробником функцій терміналу, що його купують.

Згідно з рішенням НКРЗ, можливість перевірки повинна бути надана в кожному пункті реалізації після 30 червня 2009 року.

Крім того, рішенням НКРЗ передбачено, що, починаючи з 31 липня ц.р., оператори мобільного зв`язку здійснюватимуть підключення лише тих нових телефонів, коди IMEI яких зареєстровані в узагальненій базі даних УДЦР.

Узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів інформаційної системи має три реєстри: білий список, чорний список і сірий список. До білого списку вносяться номери кодів мобільних телефонів, як дозволені до застосування в мережах операторів мобільного зв`язку. Це всі номери телефонів, які зареєстровані в мережах операторів до кінця вересня 2009 року або легально ввезені до України. До чорного списку вносяться номери мобільних телефонів, які не занесені до білого списку або зареєстровані органами МВС як крадені (оператори не мають права обслуговувати ці телефони). До сірого списку входять номери телефонів, які не зареєстровані ні в білому, ні в чорному списку. Вподовж трьох місяців телефони з цього списку переходять до білого або чорного списку (залежно від результатів перевірки легальності таких телефонів).

IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі під час виготовлення телефону і слугує для його ідентифікації в мережі оператора. Код IMEI нанесено на фірмову етикетку, яку розміщено на корпусі мобільного телефону під акумулятором, й на його упаковку.