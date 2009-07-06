Крим у перспективі може прийняти до 10-ти мільйонів відпочивальників

Крим щорічно відвідує близько 6-ти мільйонів відпочивальників і туристів, в перспективі їхня кількість може збільшитися до 10-ти мільйонів, заявив голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКИДА, передає кореспондент УНІАН.

«Крим – це курортна територія національного, в перспективі і світового значення, – сказав прем`єр. – Щорічно з метою відпочинку, лікування і туризму Крим відвідують близько 6-ти мільйонів осіб, в перспективі кількість відпочивальників може досягти 10-ти мільйонів».

За даними В.ПЛАКИДИ, сьогодні Крим надає третю частину туристичних послуг від їх загального об`єму в Україні. Прем`єр автономії повідомив, що ресурсний потенціал автономії «включає більше трьох тисяч об`єктів природного і антропогенного характеру».

«У республіці є всі можливості для розвитку нетрадиційних форм туризму: скелелазіння, дайвінг, спелеологічний, велосипедний, кінний, мисливський, науковий», – сказав він. Керівник Радміну додав, що новими перспективними напрямами в розвитку туристичної індустрії є зелений, етнічний і етнографічний туризми.

Голова Радміну заявив, що надходження до бюджетів від курортних регіонів «щорічно зростають». Так, відзначив він, в 2008 році «вони збільшилися на 489,5 млн. грн». – до більше 2 млрд. грн.