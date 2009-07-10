Понад 60% пального на українських АЗС не відповідає стандартам якості

Висока ціна на бензин, як не дивно, не забезпечує його якості. За результатами незалежних перевірок, понад 60% пального, що реалізується на території України, не відповідає державним та міжнародним нормам і стандартам. Найчастіше бензин А-95, А-92, А-76 не відповідає визначеній густині, вмісту бензолу та ароматичних вуглеводнів. Це свідчить про наявність у ньому неналежних домішок. Причин неякісного пального на місцевих нафтобазах доволі банальна – незадовільна організація або цілковита відсутність вхідного контролю за якістю продукції. Що вже й казати про контроль під час продажу такого пального.

Це відмічають і в КМДА. За словами депутата Київради Юрія Бондаря, останнім часом надходить дуже багато скарг на погану якість палива на автозаправках Києва. Це загрожує зупинками транспортних засобів, проблемами з паливною системою чи двигуном автомобіля. Та головною небезпекою, на думку депутата, є ризик виникнення пожеж чи вибухів через неякісне пальне, розбавлене бензолом та іншими домішками. Тому депутати розробили та подали проект рішення щодо організації контролю на АЗС, відповідно до якого планують перевіряти як якість пального, так і його дозвільну та супровідну документацію. А також хочуть створити єдиний реєстр АЗС.

«Цей контроль буде здійснюватись регулярно, кожного тижня, щодня. Тобто, за графіком спеціалісти будуть виїжджати на місця. Планують організовувати як планові, так і позапланові перевірки», – додав пан Бондар.

Програму запровадять з 2010 року, адже необхідної документації поки що немає. Фінансуватиме проект Держбюджет - близько 450 тис. грн. мають виділити на проведення лабораторних перевірок та витрати на транспорт спеціалістів.

У випадку невідповідності пального державним та міжнародним стандартам порушники будуть як мінімум оштрафовані, як максимум – позбавлені ліцензії та дозволу на цей вид діяльності.

Хрещатик