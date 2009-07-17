«Сандора» вироблятиме мінеральну воду

Компанія «Сандора» (м. Миколаїв), один з найбільших в Україні виробників соків і напоїв, розглядає можливість виробництва мінеральної води.Про це повідомила сьогодні на прес-конференції директор з маркетингу Олена СТОЯНОВА.

"Розглядаємо можливість покупки якогось бренду (мінеральних вод - УНІАН) в Україні або організації виробництва на своїх потужностях", - сказала вона. За її словами, запуск мінеральної води – довгострокова перспектива - «не 2010 р.».

Довідка УНІАН. ТОВ «Сандора» є одним з найбільших виробників сокової продукції в Україні і входить в корпорацію Pepsi Americas і PepsiCo. Виробничі потужності компанії включають завод з переробки фруктів, овочів і виробництва соків завод у Миколаївській області, завод з виробництва соків в с. Мішково-Погорілове Миколаївській області, а також 2 заводи з переробки фруктів і овочів в Криму та Херсонській області.

Портфель торгових марок компанії складається з таких сокових брендів (“Сандора”, «Сандорік», «Дар», «Садочок»), сокових напоїв SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодного чаю Lipton Ice Tea і Sanday Ice Tea, двох брендів вина («Золото Ольвія» і «Святкова Колекція»), енергетичного напою Adrenaline Rush і чіпсів Lay’s. Асортимент продукції компанії представлений більш ніж 200 позиціями.