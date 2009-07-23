Розробку Windows 7 завершено

Корпорація Microsoft оголосила у блозі The Windows Blog про завершення розробки операційної системи Windows 7, яка є спадкоємицею Vista. До 22 липня Windows 7 успішно пройшла тестування у всіх відділах команди розробників і була перекладена всіма мовами.

Того ж дня Microsoft завершила і розробку серверної операційної системи Windows Server 2008 R2, першої повністю 64-бітової ОС корпорації.

Партнери корпорації та збиральники комп`ютерів отримають Windows 7 шостого серпня. Корпоративним клієнтам її видадуть 7 серпня. Розробники зможуть 6 серпня вивчити англійську версію Windows 7.

Продаж Windows 7 почнеться 22 жовтня. Цього дня з`являться версії цієї операційної системи 14 мовами, включаючи російську. 31 жовтня вийде ще 21 локалізована версія Windows 7.

Версія операційної системи Microsoft Windows 7 Home Premium у США коштуватиме 199 доларів. Windows 7 Professional обійдеться у 299 доларів, Windows 7 Ultimate - у 319 доларів. За Windows 7 Home Premium європейці заплатять 119,99 євро, за Professional - 285,99 євро, а за Ultimate - 299,99 євро.

ТСН