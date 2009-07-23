Контактні лінзи з ліками замінять очні краплі

Групою дослідників з лабораторії біоматеріалів і доставки ліків Дитячого госпіталю Бостона (Children"s Hospital Boston) під керівництвом Даніеля Когейна (Daniel Kohane) розроблено перші контактні лінзи, здатні поступово виділяти лікарські засоби, повідомляє EurekAlert з посиланням на публікацію в журналі Investigative Ophthalmology and Visual Science.

Лінзи, розроблені за сприяння Массачусетського технологічного інституту, складаються з двох полімерів, вже використовуваних в офтальмології. Внутрішній шар лінзи, що руйнується при використанні, складається з полімолочногліколевої кислоти (PLGA), а зовнішній — з полігідроксіетилметакрилату (pHEMA).

Дослідники завершили лабораторні дослідження і проводять випробування на тварин. Найближчим часом вони мають намір перейти до перевірки своєї розробки на людях. На їхню думку, «лікарські» контактні лінзи зможуть замінити постійне використання очних крапель при таких станах, як глаукома та синдром сухого ока.

Створені в Бостоні лінзи — не перша розробка подібного типу, проте всі попередні варіанти не забезпечували достатньо рівномірного надходження ліків в око. У перші декілька годин лінзи виділяли більшу частину препарату, а подальша концентрація речовини не досягала терапевтичних дозувань.

Регулярне використання очних крапель — недостатньо ефективний спосіб введення медикаментів. Через моргання і секрецію слізної рідини в око потрапляє від 1 до 7 відсотків препарату.

Хрещатик