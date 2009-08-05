UDC Holding планує будівництво готелю у Львові

Девелоперський холдинг UDC Holding восени 2010 року планує почати будівництво чотиризіркового готелю Novotel у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор UDC Holding Леонід БОГДАНОВ.

За його словами, чотиризірковий готель Novotel на 76 номерів планують побудувати на власній земельній ділянці, площею 10 соток, у Львові на площі Адама Міцкевича.

Почати будівництво плануються не раніше осені 2010 року, завершити – до кінця 2011 року. Інвестиції в проект складуть близько 8 млн. євро.

Л.БОГДАНОВ також відзначив, що холдинг підписав меморандум про розміщення гостей і учасників Євро-2012 з мерією Львова, в якому третьою стороною виступило TUI Travel.

Як повідомляв УНІАН, UDC Holding уклав контракт з міжнародним оператором Accor Group на управління мережею готелів.

Довідка УНІАН. Девелоперський холдинг Universal Development Construction (Україна) був створений шляхом об`єднання активів компаній «Ваш дім» (Львів), «Технопарк ЛЗТА» (Львів) і «Універсальна девелоперська компанія» (Київ). Холдинг об`єднує значну кількість земельних ділянок, об`єктів нерухомості і незавершеного будівництва. Вартість активів холдингу оцінюється в 150-200 млн. дол.

Холдинг реалізує проекти з будівництва офісної, готельної, логістичної, промислової і житлової нерухомості.