Дефляцію в липні забезпечило зниження цін на продукти харчування

Дефляція в Україні в липні 2009 р. відносно червня 2009 р. в розмірі 0,1% забезпечена зниженням цін на продукти харчування.

Про це йдеться в коментарі міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, переданому агентству УНІАН прес-службою Мінекономіки.

«Дефляційна динаміка в липні зумовлена здешевленням продуктів харчування на 0,3%, що в результаті великої частки в загальній ваговій структурі споживчих витрат населення (більше 50%) зменшило загальний індекс інфляції на 0,2 процентних пункти», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Зокрема, ціни на м`ясо і м`ясопродукти знизилися на 1%, на молоко – на 1,2%, сири і м`який сир – на 1,8%, інші молочні продукти – на 0,6%, на овочі - на 6,6%.

Разом з цим, підкреслює міністр економіки, стримуючими інфляцію чинниками також став високий урожай зернових – за даними Мінагрополітики, на 30 липня зібрано 26,5 млн. тонн зернових, порівняно з 24,7 млн. тонн минулого року. Крім того, всіма категоріями господарств обмолочено 9,5 млн. гектарів ранніх зернових культур, що на 2,1 млн. га більше відповідного періоду минулого року.

Позитивний вплив надало також зниження цін реалізації сільськогосподарської продукції, відновлення депозитної активності населення (депозити фізосіб у липні зросли на 2,3 млрд. грн. (на 1,1%), грошова маса протягом липня знизилася на 0,5 млрд. грн. або на 0,1% (у січні-липні – на 43,5 млрд. грн. або на 8,4%), готівка в обігу зменшилася на 1,4 млрд. грн. або на 0,9% (у січні-липні - на 3 млрд. грн. або 1,9%), також скоротилося споживче кредитування – липень до червня – скорочення по фізособам на 1,9 млрд. грн. або на 0,8% (у червні - 2,8 млрд. грн. або 1,1%), в цілому з початку року –27,5 млрд. грн. або 10%.

Прискорюючими чинниками інфляції Б.ДАНИЛИШИН називає підвищення ставок акцизного збору, що привело до підвищення цін на тютюнові вироби на 7,1%. В результаті, по позиції «алкогольні напої, тютюнові вироби» в липні спостерігалося зростання цін – на 4,4% (9,5% в червні). Крім того, негативний вплив на інфляцію зробило зростання цін на світовому ринку нафти і, як результат, на внутрішньому ринку паливно-мастильних матеріалів - 4,7% у липні проти 8,2% в червні. Також наслідком стало зростання цін на транспортні послуги на 0,5%, як за рахунок автодорожнього транспорту – на 0,4%, так і за рахунок незначного зростання тарифів на залізничні пасажирські перевезення (0,3%). Збільшення цін у цілому в розділі «транспорт» склало 1,1% (3% у червні).

Важливим негативним чинником, який вплинув на інфляційну ситуацію, Б.ДАНИЛИШИН назвав зростання вартості цукру на світових ринках і, як наслідок, формування аналогічної тенденції на внутрішньому ринку (зростання ціни на 7,2%). Так на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ціни на цукор-сирець за січень-липень зросли майже на 49%, вартість цукрової сировини на Лондонській товарній біржі (LIFFE) збільшилася на 34%.

Серед інших прискорюючих чинників міністр відзначає девальвацію національної валюти до долара США (середньомісячний офіційний курс знизився на 0,42% - з 7,616 грн./дол. США в червні до 7,648 грн./дол. США в липні).

У той же час, зростання споживчих цін стримувалося антиінфляційною політикою уряду і Національного банку, зокрема, через продовження реалізації антиінфляційних заходів, зазначає Б.ДАНИЛИШИН.

В цілому, траєкторія середньорічного індексу цін (зміна цін до відповідного періоду попереднього року) залишалася низхідною: із 125,2% в 2008 році до 117,3% у липні.

Щодо ситуації в регіонах, то в липні в 23 регіонах України, окрім Закарпатської, Київської, Кіровоградської областей і міста Києва, зростання споживчих цін перевищило середнє значення по Україні («мінус» 0,1%).

Подорожчання продуктів харчування відзначене в 7 регіонах (АР Крим, Луганській, Херсонській, Рівненській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській областях). Ціни в цих регіонах росли в межах 0,6-0,1% (середнє значення по Україні «мінус» 0,3%).

У таких регіонах, як Волинська, Запорізька, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька області і м. Севастополь, ціни в липні на продукти харчування залишалися на рівні червня.

Найбільше подешевшали продовольчі товари в Кіровоградській («мінус» 1,4%), Дніпропетровській («мінус» 1,3%), Чернівецькій («мінус» 1%) областях.