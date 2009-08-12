До Маріуполя надійшло понад 250 тонн цукру з держрезерву

До Маріуполя надійшло 253 тонни цукру з державного резерву з метою недопущення різкого зростання цін на нього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міськради, в місті провели певну роботу з отримання цукру з Держкомрезерву для реалізації його населенню через мережі роздрібної торгівлі.

Як підкреслили у прес-службі, в Маріуполі питання отримання цукру відпрацьовано у повному обсязі, відповідно до виділених фондів і заявок, що надійшли від юридичних осіб і затверджені Міністерством економіки України.

На сьогодні з Головним управлінням економіки Донецької ОДА відпрацьовується питання щодо формування додаткової заявки на цукор для повнішого задоволення попиту населення.