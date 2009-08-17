Податківці Києва вилучили з незаконного обігу товарів на 74 млн. грн.

З початку року з незаконного обігу податківці Києва вилучили товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 74 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

В тому числі лікеро-горілчаних виробів вилучено на 6,6 млн. грн., тютюнових виробів на 390 тис. грн., спирту - на 1,2 млн. грн. Виявлено 15 підпільних цехів з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, вилучено понад 250 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів.

Зокрема, нещодавно співробітники податкової міліції Голосіївського району Києва під час проведення оперативних заходів виявили у підвалі одного з київських ринків склад, в якому зберігалося 15 тис. „нелегальних” пачок цигарок іноземного виробництва: «Мальборо», «Парламент», «Капітан Блек», «Кемел», «Кент», «Данхіл», «Собраніє».

Зберігання та реалізація товару здійснювалась 50-річною пенсіонеркою „Т”, яка не мала ні відповідної ліцензії, ні свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта господарювання, ні торгового патенту, констатували податківці. Будь-які документи про походження тютюнових виробів та право власності на них були відсутні.

Зазначені тютюнові вироби імпортного виробництва орієнтовною вартістю 160 тис. грн. були вилучені та передані на відповідальне зберігання до прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства України.