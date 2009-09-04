У Закарпатті лише 42% дітей може відвідувати дитсадки

У Закарпатті лише 42% дітей мають змогу відвідувати дошкільні заклади. Про це УНІАН повідомив начальник управління освіти та науки Закарпатської облдержадміністрації Михайло МОТИЛЬЧАК.

За його словами, зростання народжуваності й приріст населення, що третій рік поспіль фіксується у Закарпатській області, призвели до того, що щороку збільшується й кількість бажаючих відвідувати дитсадки. На сьогодні в області проживає понад 84 тисячі дітей віком від одного до шести років. Водночас, в області, за словами М.МОТИЛЬЧАКА, відсоток дошкільнят, які виховуються у дитсадках, становить 42%. Він є нижчим від загальноукраїнського показника, який становить 57%. Наразі в області діють 528 дошкільних навчальних закладів, днями запрацював ще один, у селі Завидово, що в Мукачівському районі Закарпаття. У порівнянні з 2007 роком мережа дошкільних закладів збільшилася на 7 одиниць, а кількість дітей, що відвідують дитсадки, – майже на 3 тисячі.

«В області ми постійно працюємо над тим, щоб відкривати дитячі садки, і намагаємося робити це за європейськими стандартами – і щодо харчування та навчання дітей, і щодо обладнання приміщень. До речі, останнім часом дедалі частіше у краї будують дитсадки за спонсорські кошти, і це надзвичайно благородна справа», - сказав М.МОТИЛЬЧАК.

Також начальник управління освіти повідомив, що до кінця року на Закарпатті відновлять роботу ще 9 дитсадків – по одному у Виноградівському, Іршавському, Тячівському, Міжгірському, Воловецькому, Рахівському, Великоберезнянському, Хустському та Ужгородському районах. Планують відновити роботу 39 груп у діючих дошкільних закладах. Це дасть можливість додатково охопити дошкільною освітою більше тисячі дітей.