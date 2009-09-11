Стартують «Живчик Старти» від ТМ «Живчик»

У вересні на «Новому Каналі» стартує другий сезон дитячої спортивно-розважальної програми «Живчик Старти» від ТМ «Живчик». Про це УНІАН повідомила прес-служба ЗАТ “Оболонь”.

За повідомленням, успіх торішніх «Стартів» переконав творців в актуальності популяризації здорового способу життя серед дітей і їх батьків та призвів до розширення проекту. Збільшилась кількість учасників і самих ігор, незмінними залишилися лише головні натхненники та помічники – веселі анімаційні герої-Живчики, а також – завзяття, азарт і відмінний настрій всіх учасників.

У порівнянні з минулим роком у змаганнях взяли участь значно більше дітей (12 команд по 10 осіб у кожній). Кількість ігор також збільшилася з 7-ми до12-ти: 6 відбіркових матчів, 3 півфінали та 3 фінальні гри. Кожен етап був присвячений певному виду спорту. Багатоборство складалося з легкої атлетики, футболу, гімнастики, тенісу, баскетболу та регбі. Переможець визначався за сумою балів, яку команди-фіналісти набрали за дві фінальні гри.

Організатори зазначають, що всі учасники отримали цікаві призи від ТМ «Живчик». Переможці (окрім головного призу - кубка Живчика) стали володарями портативних DVD-програвачів. Члени команди, що зайняла 2-ге місце, отримали дитячу інтелектуальну гру Scrabble. За 3-тє місце гравцям дісталися дитячі енциклопедії, а на учасників відбіркових турів чекали шкільні набори від «Живчика».

Зйомки передач відбувалися з 20 липня по 7 серпня в спортивно-оздоровчому комплексі «Чайка». В ефірі «Нового Каналу» новий сезон «Живчик Стартів», що складається з 13 передач (12 ігор і підсумкове попурі), починається 13 вересня і триватиме до 6 грудня.