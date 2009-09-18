У Києві зведуть новий офісно-торговельний комплекс

На вул. Кіквідзе, 43 у Печерському районі столиці відведено 2,13 га землі під будівництво нового офісно-торговельного комплексу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Київської міської ради в четвер. За нього проголосували 90 депутатів міськради.

Згідно з документом рішення, земля передана ТОВ “Автотранс-Інвест”. Передбачена оренда на 15 років земельної ділянки площею 1,55 га та решта території – 0,58 га, які лежать в межах червоних ліній, - оренда на 5 років.

Як повідомив на засіданні сесії голова Постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури Олексій ЄВЛАХ (фракція Блоку Черновецького), земельна ділянка забудована на сьогодні і на ній розташовані приміщення, загальна площа яких становить понад 3 тис. кв. м.

У документі також зазначається про знесення зелених насаджень, зокрема, про визначення розміру відшкодування їх відновлюючої вартості з посиланням на акт обстеження зеленої зони від 23.04.2009