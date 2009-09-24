У Севастополі скоротили майже три тисячі осіб

У Севастополі з січня по серпень цього року підприємствами, установами і організаціями міста фактично звільнено з економічних причин (скорочення, реорганізація, ліквідація) 2858 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Севастопольському міському центрі зайнятості, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, кількість скорочень на підприємствах збільшилася в 5 разів.

Також, за інформацією центру зайнятості, з початку 2009 року за рахунок всіх джерел фінансування введено в дію і укомплектовано кадрами 4965 нових робочих місць, або 62,1% від річного завдання (8 тис.). Більшість робочих місць – 82,5% - створено у сферах економічної діяльності фізичних осіб-підприємців. Але на тлі економічної нестабільності активізувалися процеси ліквідації робочих місць. У січні-серпні 2009 року ліквідовано 6149 робочих місць, що на 23,8% більше, порівняно зі знову створеними робочими місцями.

Незважаючи на складну ситуацію на ринку праці, впродовж січня – серпня 2009 року за направленнями міської служби зайнятості працевлаштовано 2253 осіб, або кожен третій від загального числа незайнятих громадян, зареєстрованих у центрі зайнятості.

Серед працевлаштованих 59,1% становили жінки, 53,1% - молодь віком до 35 років.

Крім того, як повідомили у центрі зайнятості, на ринку праці міста спостерігається уповільнення темпів зростання зареєстрованого безробіття. Якщо в три перші місяці цього року в центрі зайнятості щодня реєструвалося 30-36 незайнятих громадян, то в подальші місяці цей показник зменшився до 26 осіб, зокрема, в серпні становив 22 особи на день.

На 1 вересня 2009 року чисельність громадян, які шукають роботу за сприяння міської служби зайнятості, становила 2167 осіб.

Як вважають у центрі зайнятості, ситуація на ринку праці міста залишається складною, але не критичною.