Хочете позбутися стресу – танцюйте танго

Не встигла ЮНЕСКО включити танго в список нематеріальної культурної спадщини людства, як експерти науково підтвердили одну дивовижну якість легендарного танцю.

Танго позитивно впливає на здоров`я. Під час цього запального парного бального танцю у крові тих, хто танцює, значно зменшується рівень гормону стресу - кортизолу. Водночас, у кров викидається у великій кількості гормон тестостерон, що відповідає за сексуальність не лише у чоловіків, а й в жінок.

Ці процеси дослідила колумбійський психолог Синтія КВІРОГА МУРСІА в рамках своєї докторської наукової роботи в університеті Гете у Франкфурті.

Піддослідними були 22 пари. Проби крові брали до і після танцю. Також учасники відповідали на стандартні запитання щодо змін свого емоційного стану. Аби встановити, що саме та якою мірою викликає позитивний ефект – музика, рухи чи доторки партнерів під час танцю, психолог досліджувала усі ці фактори окремо, а також у різних комбінаціях.

Висновок: зменшення концентрації кортизолу в крові насамперед спричинене музикою. Водночас, за викид тестостерону відповідає рух і контакт з партнером. Якщо всі ці фактори поєднуються, тоді емоційні та гормональні реакції є найсильнішими, пише спеціалізований журнал «Музика та медицина».

Отже, тепер емпіричним шляхом підтверджено те, що вже давно відомо сімейним консультантам, які радили танцювальну терапію парам, чиї, як правило довготривалі, стосунки опинялися на межі краху.

Психолог, яка вже чотири роки перебуває у Німеччині, також сказала, що спочатку була дуже здивована тим, яку малу роль відіграють танці в дозвіллі німців.

“Німецька хвиля”