Впродовж тижня всі школи повністю забезпечать підручниками

Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК заявляє, що впродовж тижня всі середні школи будуть забезпечені підручниками в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ВАКАРЧУК заявив сьогодні на відкритому засіданні Кабінету міністрів з питань розвитку середньої освіти.

«У даний час більш як 90% всіх підручників видано і більш як 70% - розвезено по школах. Найближчого тижня це питання буде знято взагалі», - сказав І.ВАКАРЧУК.

За його словами, проблема з виданням і доставкою підручників до шкіл виникла через те, що в липні у вітчизняних виробників спостерігався дефіцит паперу.

«Уряд профінансував 160 млн. грн. державного замовлення з виготовлення і доставки підручників до шкіл», - сказав І.ВАКАРЧУК.