ВР введе державне регулювання цін на деякі споживчі товари

Верховна Рада України прийняла за основу проект постанови “Про державне регулювання цін на споживчі товари, які мають суттєве соціальне значення для населення”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний проекту документу, внесений головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ, проголосували 311 народних депутатів із 430, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом постанови передбачено доручити Кабінету Міністрів з метою проведення ефективної державної політики цін на виконання статті 9 Закону України «Про ціни і ціноутворення» невідкладно затвердити перелік споживчих товарів, що мають суттєве соціальне значення для населення, на які встановлюються державні фіксовані ціни та забезпечити постійний моніторинг цін на споживчі товари, що мають суттєве соціальне значення для населення, оперативний аналіз цінової ситуації на споживчому ринку та внесення відповідних змін до переліку товарів.